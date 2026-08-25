FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.08.2026 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS STRIX GROUP PRICE TARGET TO 65 (70) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS JUPITER FUND WITH 'BUY' - PRICE TARGET 187 PENCE - CITIGROUP RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 721 (671) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 470 (390) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES NEXT TO 'BUY' - PRICE TARGET 18400 PENCE - GOLDMAN RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 210 (190) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HIKMA PHARMACEUTICALS TARGET TO 2025 (1870) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 95 (100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 575 (650) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1120 (1300) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES DRAX TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 745 PENCE
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News