Die Enviria Energy Holding GmbH und die Projektentwicklerin Four Parx Holding GmbH wollen eine Gewerbeimmobilie in Dreieich mit einer PV-Anlage im Dachmietmodell ausstatten. Enviria mietet dafür die Dachflächen, investiert in die Anlage und soll die Gebäudemieter direkt mit dem erzeugten Solarstrom beliefern. Die PV-Anlage in Dreieich erhält nach Angaben der Unternehmen eine Leistung von 847,8 kWp. Auf zwei Dachbereichen des "Four Parx Dreieich Airport" sollen insgesamt 1.884 Module installiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver