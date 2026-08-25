EQS-News: TCL / Schlagwort(e): Sonstiges

TCL gewinnt sechs EISA-Auszeichnungen und unterstreicht damit seine Führungsrolle im Bereich Premium-Fernseher und Heimkino-Audio



25.08.2026 / 11:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PARIS, 25. August 2026 /PRNewswire/ -- TCL, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und die weltweit führende Marke für Mini-LED-Fernseher[1], hat sechs EISA-Auszeichnungen erhalten, die zu den renommiertesten europäischen Auszeichnungen für audiovisuelle Innovationen zählen. Die Auszeichnungen in den Bereichen Premium-Fernseher und Heimkino-Audio unterstreichen das anhaltende Engagement von TCL, Home Entertainment für europäische Haushalte innovativer sowie immersiver zu gestalten. TCL 98X11L SQD-Mini LED TV: EISA "STATEMENT TV 2026-2027" Der TCL X11L SQD-Mini LED TV verkörpert TCLs Vision von großformatigem Home Entertainment auf höchstem Niveau. Das Modell vereint die SQD-Mini LED Technologie von TCL mit einer fortschrittlichen Hintergrundbeleuchtungssteuerung und sorgt so für ein erstklassiges, kinoreifes Fernseherlebnis zu Hause auf einem besonders großen Bildschirm. Der 98X11L wurde für eine realistische Bildwiedergabe entwickelt und verfügt über bis zu 20 736 präzise Dimming-Zonen, eine HDR-Spitzenhelligkeit von bis zu 10 000 Nits sowie einen BT.2020-Farbraum von bis zu 100 %[2] bei allen Bildinhalten und sorgt so für beeindruckende Farben, Kontraste sowie Details. Eine native Bildwiederholfrequenz von 144 Hz sorgt auch bei schnellen Actionszenen für eine flüssige Darstellung, während HDR10+ und Dolby Vision jeder Szene mehr Tiefe und Realismus verleihen. Das WHVA 2.0 Ultra Panel sorgt für eine gleichbleibende Bildwiedergabe aus jedem Blickwinkel im Raum, während Audio by Bang & Olufsen einen klaren, kraftvollen Klang liefert - und das alles in einem ultradünnen Design, das sich nahtlos in moderne Innenräume einfügt. TCL 85RM9L RGB-Mini LED TV: EISA "PREMIUM RGB LED TV 2026-2027" Der TCL 85RM9L RGB-Mini LED TV zeigt das Engagement von TCL bei der Entwicklung von Display-Technologien der nächsten Generation. Anstatt nur einen Teil des Fernsehers zu verbessern, hat TCL das gesamte Anzeigesystem mithilfe der RGB-Precision-Dimming-Technologie optimiert. Von der RGB-Lichtquelle bis hin zum Bildschirm selbst trägt dieses System durch eine optimierte Licht- und Farbwiedergabe zu einem naturgetreueren Bild bei. Mit einer Farbraumabdeckung von bis zu 100 % des BT.2020-Farbraums[3], 8736 präzisen Farbzonen und einer HDR-Spitzenhelligkeit von bis zu 4000 Nits bietet der 85RM9L außergewöhnlich satte Farben, fein abgestufte Kontraste und präzise Details. Das Audiosystem von Bang & Olufsen und ein ultraschlankes Design runden das erstklassige Großbild-Erlebnis ab, das beeindruckende Leistung mit modernem Stil verbindet. TCL 75C8L SQD-Mini LED TV: EISA "PREMIUM MINI LED TV 2026-2027" Die Auszeichnung für den TCL 75C8L SQD-Mini LED TV würdigt die kontinuierlichen Bemühungen von TCL, fortschrittliche Mini-LED-Technologie im gesamten Premium-TV-Portfolio zugänglich zu machen und dabei eine präzise Lichtsteuerung mit der visuellen Wirkung zu verbinden, die moderne Unterhaltungsinhalte erfordern. Mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 5500 Nits und 2584 Dimmzonen bewahrt der 75C8L sowohl in hellen als auch in dunklen Szenen Kontraste und Details und sorgt damit bei Filmabenden am Wochenende sowie bei großen Spielen für ein intensiveres Seherlebnis. Eine native Bildwiederholfrequenz von 144 Hz sorgt für flüssige Darstellung bei rasanten Actionszenen, während "Audio by Bang & Olufsen" und Dolby Atmos für mehr Tiefe und Klarheit sorgen, ohne dass zusätzliche Audiogeräte erforderlich sind. TCL 65C7L: EISA "BEST BUY MINI LED TV 2026-2027" Der TCL 65C7L wurde mit dem EISA-Preis "BEST BUY MINI LED TV 2026-2027" ausgezeichnet und vereint eine präzise Lichtsteuerung sowie hohe Farbgenauigkeit mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis für den Alltag. Streaming, Gaming und Live-TV profitieren von einer HDR-Spitzenhelligkeit von bis zu 3000 Nits und 1152 präzisen Dimmzonen, die im täglichen Einsatz für klare Kontraste und ausgeprägte Spitzlichter sorgen. Eine native Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, der "Game Accelerator" mit 288 Hz und HDMI 2.1 sorgen für ein reaktionsschnelles Spielerlebnis mit weniger Bildreißen und geringer Eingabelatenz, während Dolby Atmos den Klang optimiert und so für ein noch intensiveres Gesamterlebnis sorgt. TCL Z100 & Z100-SW Wireless Free Sound Speaker: EISA "WIRELESS HT AUDIO SYSTEM 2026-2027" Die kabellosen TCL Z100 und Z100-SW Wireless Free Sound Speaker bieten Nutzern die Freiheit, ihr Soundsystem ganz nach ihren Wünschen zu gestalten, sodass die Lautsprecher dort im Raum platziert werden können, wo sie am besten klingen, und nicht dort, wo es die Kabel zulassen. Jeder 1.1.1-Kanal-Lautsprecher liefert eine Leistung von 170 W und funktioniert mit TCL-Fernsehern, die Dolby Atmos FlexConnect unterstützen, sodass sich das Klangerlebnis an den Raum anpassen lässt. Benutzer können bis zu vier Lautsprecher und einen optionalen kabellosen Subwoofer hinzufügen, um ein skalierbares System in Kinoqualität ohne sichtbare Verkabelung zu schaffen. TCL A65K Design Series Soundbar: EISA "SOUNDBAR 2026-2027" Die TCL A65K Soundbar verfügt über "Audio by Bang & Olufsen" und verbindet damit die Home-Entertainment-Kompetenz von TCL mit einem speziell abgestimmten Klangerlebnis, das Filme, Spiele und das alltägliche Fernsehen noch fesselnder macht. Mit einer Höhe von nur 50 mm fügt sich der TCL A65K nahtlos unter den Fernseher ein und sorgt gleichzeitig für einen volleren, klareren Klang. Sein 3.1.2-Kanal-Design sowie die Unterstützung von Dolby Atmos und DTS:X verleihen Filmen und Serien mehr Tiefe, während die Sprach- und Bassoptimierung dafür sorgt, dass Dialoge auch bei geringerer Lautstärke klar bleiben und Musik satter klingt. Diese Auszeichnungen spiegeln das Engagement von TCL für "Inspiring Greatness" wider und würdigen Produkte, die mehr Menschen in ganz Europa erstklassige, immersive Unterhaltung bieten. TCL investiert weiterhin in die Entwicklung von Display- und Audiotechnologien, die Bildqualität, Klangqualität sowie Design vereinen, um ein noch umfassenderes Home-Entertainment-Erlebnis zu bieten. Informationen zu TCL TCL Electronics ist spezialisiert auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronik, darunter Fernseher, Mobilgeräte, Audiogeräte, Smart-Home-Produkte sowie Haushaltsgeräte. Mit durchdachtem Design und innovativer Technologie, die zu Großem inspiriert, bietet unser Portfolio gefragte Funktionen sowie echte Mehrwerte. Als eine der weltweit größten Marken für Unterhaltungselektronik kann TCL dank seiner vertikal integrierten Lieferkette und seiner hochmodernen Fabrik für Bildschirmpanels Innovationen für alle zugänglich machen. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.tcl.com TCL ist eine eingetragene Marke der TCL Corporation. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. [1] Datenquelle: Omdia TV Sets Emerging Technology Market Tracker 4Q25 [2] 100 % BT.2020 bezieht sich auf einen typischen Wert des Flächenverhältnisses gemäß dem Farbraumstandard BT.2020. Die Testdaten stammen aus den TCL-Labors. Aufgrund von Unterschieden bei den Testumgebungen, Teststandards und Testgeräten sowie anderer nachvollziehbarer und objektiver Faktoren wie unterschiedlicher Produkte oder Produktionschargen kann es zu einer Abweichung von < 5 % kommen. [3] Fußnote wie oben. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/tcl-gewinnt-sechs-eisa-auszeichnungen-und-unterstreicht-damit-seine-fuhrungsrolle-im-bereich-premium-fernseher-und-heimkino-audio-302859257.html



25.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News