Rheinmetall baut sein Geschäft mit militärischer Infrastruktur weiter aus. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern hat von der Bundeswehr einen ersten Abruf über den Aufbau eines modularen Camps in Litauen erhalten. Der Auftrag bringt zunächst 250 Millionen Euro. Beim anschließenden Betrieb winken pro Jahr weitere Millionenbeträge.Im Rahmen des German Armed Forces Contractor Augmentation Program II - Stationäre Unterbringung (G-CAP II SU) errichtet Rheinmetall als Generalunternehmer eine modulare Liegenschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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