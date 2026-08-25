OceanaGold will für rund 776 Mio. AUD den australischen Goldentwickler Ausgold Limited übernehmen. Das Angebot von 1,36 AUD je Aktie entspricht einer Prämie von 44 % auf den volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittskurs vor Bekanntgabe der Transaktion. Im Mittelpunkt steht das Katanning Gold Project in Western Australia, das OceanaGold als fünftes Asset in sein Portfolio aufnehmen will. Katanning bringt mehr mit als eine große Goldressource. Das Projekt verfügt über erteilte Bergbaulizenzen für den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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