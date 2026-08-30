776 Millionen für Australiens nächsten Goldproduzenten: Warum der OceanaGold-Deal auch De.mem neue Chancen eröffnet

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Der Goldboom erreicht die nächste Stufe: Nicht mehr nur die Preise steigen, inzwischen greifen große Produzenten tief in die Tasche, um sich neue Projekte zu sichern. Erst am 17. August kündigte OceanaGold (ISIN: CA6752224007) die Übernahme des australischen Goldentwicklers Ausgold (ISIN: AU000000AUC7) an. Rund 776 Mio. AUD ist dem international tätigen Goldproduzenten das Unternehmen wert. Im Zentrum des Deals steht das Katanning Gold Project in Western Australia, aus dem eine neue große Goldmine entstehen soll. Für Anleger ist die Transaktion auch über OceanaGold hinaus interessant. Denn wenn neue Minen entstehen und Milliarden in den australischen Goldsektor fließen, wächst gleichzeitig der Bedarf an Prozesschemikalien, Wasseraufbereitung und laufenden Dienstleistungen. Genau in diesem Markt hat sich De.mem (ISIN: AU000000DEM4) durch die Übernahme von Core Chemicals zuletzt deutlich stärker positioniert.

OceanaGold kauft sich für 776 Millionen AUD in Western Australia ein

OceanaGold will sämtliche Aktien von Ausgold übernehmen. Die Transaktion bewertet das Unternehmen mit rund 776 Mio. AUD beziehungsweise etwa 549 Mio. US-Dollar. Hinter dem Kauf steckt vor allem das Katanning Gold Project rund 275 Kilometer südöstlich von Perth. Das Projekt verfügt über eine große Goldressource und soll nach den bisherigen Planungen als Tagebaumine mit einer konventionellen Carbon-in-Leach-Anlage entwickelt werden. Die Verarbeitungskapazität ist auf 3,6 Mio. Tonnen Erz jährlich ausgelegt. OceanaGold bekommt damit nicht nur ein weiteres Goldprojekt, sondern baut erstmals eine bedeutende Position in Australien auf. Das Unternehmen betreibt bereits Minen in den USA, auf den Philippinen und in Neuseeland. Mit Katanning kommt nun eine Entwicklungsoption in einer der etabliertesten Bergbauregionen der Welt hinzu. Ausgold verfügt darüber hinaus über ein umfangreiches Explorationsgebiet im Katanning Greenstone Belt.

Hinter der Übernahme steckt ein 355-Millionen-Dollar-Minenprojekt

Die Dimension wird deutlicher, wenn man sich Katanning genauer ansieht. Die Machbarkeitsstudie sieht Investitionen von rund 355 Mio. AUD für die Entwicklung vor. Nach der bislang veröffentlichten Planung soll die Mine über zunächst zehn Jahre betrieben werden und mehr als eine Million Unzen Gold produzieren. Allein in den ersten vier Produktionsjahren wurden in der Machbarkeitsstudie durchschnittlich rund 140.000 Unzen jährlich angesetzt. OceanaGold will nach Abschluss der Übernahme zusätzliche Explorations- und technische Arbeiten durchführen, bevor das Projekt in Produktion gebracht wird. Für den Markt ist damit nicht nur der Kaufpreis relevant. Zur Übernahme kommen die später notwendigen Investitionen in Mine, Aufbereitung und Infrastruktur hinzu. Und genau dort beginnt die zweite Ebene dieser Geschichte.

Neue Goldminen brauchen mehr als Bagger und Bohranlagen

Bei einem Goldprojekt wie Katanning muss das geförderte Erz verarbeitet werden, bevor überhaupt Gold gewonnen werden kann. Die geplante Anlage arbeitet mit einem Carbon-in-Leach-Verfahren. Gleichzeitig müssen Wasserströme kontrolliert, Prozesswasser wiederverwendet und Tailings sicher behandelt werden. Ausgold hat für Katanning eigens umfangreiche Untersuchungen zum Wasserhaushalt durchgeführt. Nach den aktuellen Planungen soll tiefes salzhaltiges Grundwasser für Bergbau und Verarbeitung eingesetzt werden. Das am Standort verwendete Wasser soll zurückgehalten und soweit möglich recycelt beziehungsweise wiederverwendet werden. Damit zeigt ausgerechnet das Projekt, für das OceanaGold nun Hunderte Millionen AUD auf den Tisch legt, wie wichtig Wasser- und Prozessmanagement beim Aufbau neuer Goldminen geworden ist.

Genau hier kommt De.mem ins Spiel

De.mem ist kein Goldproduzent und nach derzeit verfügbaren Informationen weder an der OceanaGold-Übernahme noch am Katanning-Projekt beteiligt. Eine solche Verbindung zu behaupten wäre falsch. Trotzdem ist die Entwicklung für das Unternehmen interessant. De.mem verdient sein Geld unter anderem mit dezentraler Wasser- und Abwasseraufbereitung, Wartung, Membranen, Verbrauchsmaterialien und Spezialchemikalien für industrielle Kunden. Ende 2025 hat das Unternehmen mit der Übernahme von Core Chemicals sein Angebot speziell für den Bergbau erweitert. Core Chemicals liefert Prozesschemikalien und Dienstleistungen an Goldminen, mit denen unter anderem die Goldausbeute und die Rückgewinnung aus Raffinerierückständen optimiert werden sollen. Vor der Übernahme erwirtschaftete Core Chemicals rund 4 Mio. AUD Jahresumsatz und etwa 730.000 AUD Vorsteuergewinn.

18 Goldminen allein in Western Australia

Besonders interessant ist die geografische Überschneidung. Core Chemicals belieferte zum Zeitpunkt der Übernahme bereits 18 Goldminen allein in Western Australia. De.mem selbst verfügte vor der Akquisition über 15 Goldminenkunden. Zusammen kam die Gruppe damit auf 33 australische Goldminen. Gleichzeitig sieht De.mem erheblichen Raum für Expansion: Nach den vom Unternehmen verwendeten Marktdaten gibt es rund 175 Goldminen in Australien. Etwa 142 davon gehörten zum Zeitpunkt der Core-Chemicals-Übernahme noch nicht zum Kundenstamm. Das durchschnittliche Umsatzvolumen von Core Chemicals lag bei rund 222.000 AUD je Goldminenkunde und Jahr, De.mem selbst bezifferte seinen Durchschnitt auf rund 250.000 AUD. Das macht verständlich, weshalb das Unternehmen den Goldbergbau inzwischen ausdrücklich als Wachstumsmarkt betrachtet.

Der OceanaGold-Deal liefert ein wichtiges Signal

Entscheidend ist deshalb nicht die Frage, ob De.mem ausgerechnet Katanning als Kunden gewinnt. Dafür gibt es derzeit keinen Hinweis. Viel interessanter ist, was die 776-Mio.-AUD-Übernahme über den australischen Goldmarkt aussagt. Ein internationaler Produzent ist bereit, Hunderte Millionen Dollar für den Einstieg in Western Australia zu bezahlen und anschließend weiteres Kapital in die Entwicklung eines neuen Minenstandorts zu investieren. Für Zulieferer bedeutet eine solche Investitionswelle potenziell zusätzliche Nachfrage nach Chemikalien, Wassertechnik, Wartung und anderen laufenden Dienstleistungen. De.mem muss dabei nicht den Bau einer kompletten Mine gewinnen. Schon zusätzliche Kunden für Verbrauchsmaterialien, Chemikalien und Wasseraufbereitung könnten wiederkehrende Erlöse erzeugen.

De.mem bekommt gleichzeitig operativ mehr Substanz

Diese Wachstumsoption trifft auf eine verbesserte operative Entwicklung. 2025 erzielte De.mem mit 29,9 Mio. AUD einen Rekordumsatz und steigerte die Bruttomarge auf 43 Prozent. Das bereinigte EBITDA erreichte 1,6 Mio. AUD und war erstmals über ein vollständiges Kalenderjahr positiv. Mehr als 90 Prozent der Umsätze stammen inzwischen aus wiederkehrenden Bereichen. Im ersten Halbjahr 2026 setzte sich die Entwicklung fort: Die Zahlungseingänge erreichten rund 20 Mio. AUD und lagen damit 28 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig verlängerte De.mem seine Serie auf 29 Quartale in Folge, in denen die Zahlungseingänge über dem jeweiligen Vorjahresquartal lagen. Damit entwickelt sich das Unternehmen zunehmend von einer reinen Technologiegeschichte zu einem Anbieter mit einer wachsenden Basis wiederkehrender Industrieerlöse.

Goldboom ja - automatischer Gewinner nein

Für Anleger bleiben trotzdem erhebliche Risiken. De.mem erreichte 2025 erstmals über ein vollständiges Geschäftsjahr ein positives bereinigtes EBITDA. Damit steht das Unternehmen bei seiner Profitabilitätsentwicklung allerdings noch am Anfang und verfügt bislang erst über eine kurze positive Ergebnishistorie. Auch aus einer Übernahme wie OceanaGold/Ausgold entsteht nicht automatisch Geschäft für De.mem. Neue Minenprojekte benötigen Genehmigungen, Finanzierung und jahrelange Entwicklungsarbeit. Zudem konkurriert De.mem mit anderen Anbietern von Wassertechnik, Chemikalien und Industriedienstleistungen. Die Investmentthese hängt deshalb wesentlich davon ab, ob das Unternehmen Core Chemicals erfolgreich integriert, neue Goldminenkunden gewinnt und seine bestehenden Beziehungen für Cross-Selling nutzen kann.

Fazit: Die zweite Reihe des Goldbooms wird interessanter

776 Mio. AUD für Ausgold und weitere Hunderte Millionen für die geplante Entwicklung von Katanning: Der OceanaGold-Deal zeigt, wie viel Kapital derzeit in neue australische Goldkapazitäten fließen kann. Für Anleger muss der Blick deshalb nicht ausschließlich auf die eigentlichen Goldproduzenten gerichtet sein. Jede neue Mine benötigt über Jahre hinweg Prozesschemikalien, Wasseraufbereitung, Verbrauchsmaterialien und Wartung. De.mem hat sich mit Core Chemicals gezielt in diesem Umfeld verstärkt und verfügt bereits über einen Kundenstamm im australischen Goldsektor. Ob daraus ein größerer Wachstumstreiber entsteht, muss das Unternehmen erst beweisen. Sollte die Investitionswelle im Goldbergbau jedoch anhalten und De.mem (ISIN: AU000000DEM4) seinen Anteil am australischen Minenmarkt ausbauen, könnte ausgerechnet die Infrastruktur hinter dem Goldboom zur interessanten zweiten Investmentstory werden.