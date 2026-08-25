Berlin - Die Union hat zurückhaltend auf die Vorschläge von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) für eine Zuckersteuer reagiert.
"Die vorliegenden Eckpunkte sind zunächst ein Arbeitspapier. In welcher Form daraus ein Gesetz wird, bleibt dem weiteren Gesetzgebungsverfahren vorbehalten", sagte der finanzpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Fritz Güntzler (CDU), dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Er fügte hinzu, man werde sich dann den konkreten Regierungsentwurf angucken.
Die CDU hatte auf ihrem Parteitag im Februar einen Antrag auf Einführung einer Zuckersteuer abgelehnt. Laut den Plänen von Klingbeil, über welche die "Bild" berichtet, soll die geplante Steuer deutlich mehr Getränke erfassen als bisher bekannt. Auch Säfte, Eistees, Milchgetränke sowie Getränke ohne Zucker wie Cola Zero könnten betroffen sein.
"Die vorliegenden Eckpunkte sind zunächst ein Arbeitspapier. In welcher Form daraus ein Gesetz wird, bleibt dem weiteren Gesetzgebungsverfahren vorbehalten", sagte der finanzpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Fritz Güntzler (CDU), dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Er fügte hinzu, man werde sich dann den konkreten Regierungsentwurf angucken.
Die CDU hatte auf ihrem Parteitag im Februar einen Antrag auf Einführung einer Zuckersteuer abgelehnt. Laut den Plänen von Klingbeil, über welche die "Bild" berichtet, soll die geplante Steuer deutlich mehr Getränke erfassen als bisher bekannt. Auch Säfte, Eistees, Milchgetränke sowie Getränke ohne Zucker wie Cola Zero könnten betroffen sein.
© 2026 dts Nachrichtenagentur