Wow: Die Hälfte der Nvidia-Mitarbeiter besitzt mehr als 25 Millionen Dollar. Doch auch der Bitcoin hat über hunderttausend Menschen zu Millionären gemacht. Welches Asset hat mehr Wohlstand und Glück gebracht?Vorab: Beide haben aus kleinen Summen Vermögen gemacht. Doch bei einem der beiden Investments reichte Sturheit - beim anderen brauchte es einen Arbeitsvertrag. Wir haben die KI gebeten, die Anzahl der Neumillionäre zu schätzen.Denn wer Anfang 2016 rund 5.000 Dollar hatte und sie an der richtigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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