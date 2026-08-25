Leipzig - Am frühen Dienstagmorgen ist vom Flughafen Leipzig-Halle ein weiterer Abschiebeflug nach Afghanistan gestartet.
Es seien 23 ausreisepflichtige afghanische Männer mit einem Charterflug nach Kabul abgeschoben worden, teilte das Bundesinnenministerium mit. Bei den Personen handelt es sich demnach "großenteils um Straftäter", die wegen schwerer Vergehen verurteilt wurden. Dazu zählen Ministeriumsangaben zufolge unter anderem Sexual- und Körperverletzungsdelikte.
"Unsere Gesellschaft hat ein eindeutiges Interesse daran, dass Straftäter unser Land verlassen müssen", sagte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU). Außerdem bleibe klar: "Wer kein Aufenthaltsrecht in Deutschland hat, muss damit rechnen, unser Land zu verlassen. Diesen Kurs setzen wir konsequent um."
Es seien 23 ausreisepflichtige afghanische Männer mit einem Charterflug nach Kabul abgeschoben worden, teilte das Bundesinnenministerium mit. Bei den Personen handelt es sich demnach "großenteils um Straftäter", die wegen schwerer Vergehen verurteilt wurden. Dazu zählen Ministeriumsangaben zufolge unter anderem Sexual- und Körperverletzungsdelikte.
"Unsere Gesellschaft hat ein eindeutiges Interesse daran, dass Straftäter unser Land verlassen müssen", sagte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU). Außerdem bleibe klar: "Wer kein Aufenthaltsrecht in Deutschland hat, muss damit rechnen, unser Land zu verlassen. Diesen Kurs setzen wir konsequent um."
© 2026 dts Nachrichtenagentur