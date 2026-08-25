Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag nach einem schwachen Wochenstart leicht erholt. Die Stimmung bleibt jedoch von geopolitischen und handelspolitischen Unsicherheiten geprägt. Für Bewegung sorgen derweil zahlreiche Halbjahreszahlen aus den hinteren Reihen. Neben dem Nahost-Konflikt führen insbesondere die verschärften US-Drohungen gegen Handelspartner des Irans zu Nervosität. Washington stellt Sekundärsanktionen und einen möglichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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