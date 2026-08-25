Paris / London / Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag moderat zugelegt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 0,5 Prozent auf 6.481,45 Punkte. Ausserhalb des Euroraums gewann der Schweizer Leitindex SMI rund 0,2 Prozent auf 14.469,21 Punkte. Der britische FTSE 100 notierte ebenfalls 0,2 Prozent höher bei 10.871,52 Zähler. Etwas Rückenwind kam am Dienstag von weiter sinkenden Ölpreisen. Am Montagabend hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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