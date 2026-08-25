Wenn es um Wolfram-Aktien geht, sprechen alle immer über Almonty-Industries. Aber während die Almonty-Aktie ihren Kurs in den letzten zwölf Monaten "nur" knapp mehr als vervierfacht hat, schoss die Tungsten West-Aktie fast um den Faktor 6 durch die Decke. Was treibt den Kurs des Wolframproduzenten in immer neue Höhen und sollten Anleger jetzt noch einsteigen? London beteiligt sich Es ist eine sehr wichtige Nachricht, die den Kurs der Tungsten West-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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