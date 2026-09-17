Nach ihrer Kursrallye im August konnte die Tungsten West-Aktie im September nicht mehr ihr Allzeithoch bei ca. 51 GBP knacken. Mit einem aktuellen Kurs von 48 GBP liegt der Wolframproduzent aber nur knapp unter seinem Hoch. Wird es bald fallen? Eine gute Nachricht Es gibt jedenfalls eine weitere gute Nachricht von Tungsten West. Das britische Bergbauunternehmen gab zur Wochenmitte bekannt, dass die Produktion in der Hemerdon-Mine aufgenommen wurde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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