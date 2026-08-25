Die Verbio-Aktie zählt zu den spektakulärsten Turnaround-Storys unter den deutschen Nebenwerten. In zwölf Monaten hat sich der Kurs mit +205% mehr als verdreifacht, seit Jahresbeginn stehen knapp +48% zu Buche. Dennoch fliegt der Bioenergie-Spezialist bei vielen Anlegern weiterhin unter dem Radar. Charttechnisch könnte sich schon bald entscheiden, ob die Rally in ihre nächste Runde geht. Operativer Turnaround nimmt Fahrt auf Die Kursrally kommt nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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