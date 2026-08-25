Ordentliche Zahlen für das erste Halbjahr und eine Prognose-Erhöhung für das Gesamtjahr sorgten bin bei der Henkel-Vorzugsaktie (604843) in den vergangenen Wochen für steigende Kurse. Vor allem gute Geschäfte mit der Elektroindustrie haben das Geschäft stärker belebt, als es ursprünglich erwartet worden war. Nun will der Konzern auch durch Zukäufe wachsen, was der Markt ebenfalls positiv bewertet. Das erste Halbjahr brachte Henkel ein leichtes Umsatz-Minus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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