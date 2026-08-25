Am Mittwoch blickt die gesamte Tech-Welt auf Nvidia. Der KI-Chipführer legt nach US-Börsenschluss seine Zahlen vor - und der Markt erwartet weit mehr als nur starke Umsatz- und Gewinnwerte. Entscheidend wird, ob Nvidia den nächsten Beweis liefert, dass der globale KI-Investitionszyklus weiterläuft.Nvidia ist längst mehr als ein Chiphersteller. Der Konzern liefert die zentrale Infrastruktur für KI-Rechenzentren, Cloud-Plattformen, autonome Systeme und industrielle KI-Anwendungen. Deshalb sind die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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