Die Luft scheint aktuell raus zu sein, bewegt sich die Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers Nordex doch bereits seit längerer Zeit seitwärts. Doch Vorsicht. Unterhalb der Oberfläche brodelt es. Die aktuelle charttechnische Konstellation lässt eine baldige dynamische Bewegung erwarten. Die wichtige Frage lautet allerdings: In welche Richtung erfolgt der Ausbruch? Die Situation hat sich im wahrsten Sinne des Wortes zugespitzt.Nordex - Es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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