Dermapharm bestätigt Zahlen fürs erste Halbjahr 2026 - Pflichtübung. Aber nach der Verunsicherung des einstigen Musterschülers durch die ungewohnte Schwäche einer wichtigen Beteiligung zieht selbst so eine Meldung die Aufmerksamkeit wieder auf sich. Grund "Nachzuschauen", was draus geworden ist. Und Grund zwischen den Zeilen auf Zeichen der Besserung zu schauen. Zuerst zum offiziellen Teil: Mit der Vorlage des prüferisch durchgesehenen Halbjahresberichts am 25. August 2026 hat die Dermapharm Holding SE ihre bereits publizierten vorläufigen IFRS-Konzernzahlen bestätigt. In den ersten sechs Monaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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