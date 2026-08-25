Die Wiener Kläranlage will über dem Becken "Vorklärung West 2" ein Photovoltaik-Faltdach mit 262 Kilowatt Leistung installieren. Auf der Anlagenfläche von 1750 Quadratmetern sind 504 Solarmodule vorgesehen; der erwartete Jahresertrag liegt bei rund 260 Megawattstunden. Das Projekt soll bis Juni 2027 realisiert werden. Bewährt sich das Konzept, kommt nach einer Machbarkeitsstudie eine deutlich größere Fläche für weitere Anlagen infrage. Insgesamt sind demnach auf dem Gelände rund 46. 000 Quadratmeter Beckenfläche grundsätzlich für Solarfaltdächer geeignet. Bei einem Photovoltaik-Faltdach sind anders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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