In den USA möchte Amazon schon bald 500 Städte mit Drohnen beliefern. Dieses kuriose Beispiel zeigt allerdings, dass die Technik noch Luft nach oben hat. Am 19. August hat Amazon angekündigt, seinen Drohnen-Lieferdienst in den USA auf 500 weitere Städte auszuweiten. Zuvor gab es ihn in elf US-Städten. Und wie das Schicksal es so wollte, lieferte der sehr neue Lieferdienst direkt ein Beispiel dafür, dass diese Transportmethode durchaus noch ausbaufähig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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