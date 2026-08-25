Der LEE Niedersachsen/Bremen fordert sechs Änderungen an der EEG-Novelle 2027 und am Netzanschlusspaket. Der Verband warnt vor Investitionshemmnissen und wirtschaftlichen Folgen insbesondere für Niedersachsen und Bremen. Das Bundeskabinett hat die Entwürfe für die EEG-Novelle 2027 und das Netzanschlusspaket nach Angaben des LEE am 29. Juli 2026 beschlossen. LEE-Vorsitzende Bärbel Heidebroek bezeichnete die Auseinandersetzung beim aktuellen Branchentag ihres Verbandes als "scharfen Konflikt zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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