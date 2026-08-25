Die jüngste Schwäche vom Wochenauftakt ist vorerst abgehakt: Aktien aus der Halbleiterbranche legen am Dienstag wieder zu. Vor der für Mittwochabend erwarteten Quartalsbilanz von Nvidia verteuerten sich Infineon, Aixtron, SUSS Microtec und Jenoptik bis zu drei Prozent.Der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) liegt seit Jahresbeginn mehr als 60 Prozent im Plus. Im Juni hatte er zeitweise sogar mehr als 100 Prozent gewonnen. Im Juli nahmen Anleger bei großen US-Halbleiterwerten jedoch verstärkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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