Aufbauend auf 40 Jahren technischer Expertise in Italien hat ULSolutions ein europäisches Kompetenzzentrum für den Einzelhandel mit einem erweiterten Dienstleistungsportfolio geschaffen.

UL Solutions hat die Kapazitäten an seinem Standort in Norditalien erweitert, um ein europäisches Kompetenzzentrum für den Einzelhandel ("European Retail Center of Excellence") zu schaffen eine regionale Drehscheibe für Sicherheits- und Leistungsdienstleistungen für Einzelhändler, Marken und Hersteller.

Das Zentrum bietet nun Dienstleistungen im Vorfeld der Markteinführung an, um die Produktentwicklung im Einzelhandel, die Lieferantenauswahl und die Beschaffung von Rohstoffen zu unterstützen.

Durch die Kombination aus frühzeitiger Entwicklungsunterstützung, umfassendem Lebenszyklusmanagement, regulatorischer Expertise und fundiertem Nachhaltigkeits-Know-how unterstützt das "European Retail Center of Excellence" Kunden dabei, ihre Produkte sicher, effizient und erfolgreich auf den Markt zu bringen.

UL Solutions Inc. (NYSE: ULS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der angewandten Sicherheitswissenschaften, gab heute bekannt, dass es die Kapazitäten an seinem Standort in der Lombardei, Italien, erweitert hat, um das "European Retail Center of Excellence" zu schaffen. Damit erhalten Einzelhändler, Marken und Hersteller Zugang zu einem breiteren Dienstleistungsportfolio, das speziell auf ein technologiegestütztes und sich rasch weiterentwickelndes Einzelhandelsumfeld zugeschnitten ist.

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UL Solutions has expanded capabilities at its site in Northern Italy to create the European Retail Center of Excellence, building on 40 years of technical expertise in the Lombardy region.

"Die Produktinnovation im Einzelhandel schreitet immer schneller voran und wird zunehmend komplexer, insbesondere da intelligente, vernetzte und KI-gestützte Produkte die Erwartungen der Verbraucher sowie die gesetzlichen Anforderungen neu definieren", erklärte Josh Warren, Vice President und General Manager für den Bereich Einzelhandel und Konsumgüter bei UL Solutions. "Durch den Ausbau unserer Kapazitäten in Italien und die Schaffung des europäischen Kompetenzzentrums für den Einzelhandel stärken wir unsere Zusammenarbeit mit Kunden bereits in einer frühen Phase des Produktlebenszyklus, um ihnen dabei zu helfen, ihre Produkte sicher und erfolgreich auf den Markt zu bringen."

Aufbauend auf 40 Jahren technischem Fachwissen bietet das Center of Excellence seinen Kunden nun Zugang zu einem erweiterten Portfolio an Dienstleistungen in den Bereichen Prüfung, Zulassung, Beratung und Nachhaltigkeit. Durch die Zusammenarbeit mit Kunden über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg vom Produktdesign bis zur Marktreife stellt das Center technisches Fachwissen und Einblicke in regulatorische Rahmenbedingungen zur Verfügung, um die Komplexität zu reduzieren und Innovationen in verschiedenen Produktkategorien, darunter Möbel, Bekleidung und Kosmetika, zu fördern.

"Einzelhändler und Marken benötigen einen technischen Partner, der ihnen hilft, die komplexen europäischen und globalen Anforderungen zu bewältigen und gleichzeitig zügig Innovationen voranzutreiben", sagte Simon Allitt, Direktor und Regionalgeschäftsführer für den Bereich Einzelhandel und Konsumgüter (EMEA) bei UL Solutions. "Durch den Ausbau unserer Kapazitäten in Italien vereinen wir Lebenszyklus-Dienstleistungen mit Sicherheitsprüfungen in einem kooperativen Umfeld und unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Produktentwicklung zu stärken, Entscheidungen hinsichtlich Lieferanten und Materialien abzuwägen und sichere, hochwertige Produkte zu liefern, denen die Verbraucher vertrauen."

Das Zentrum wurde im Sinne der Zusammenarbeit konzipiert und bietet Räumlichkeiten für Workshops, Schulungen und Veranstaltungen, wodurch die Experten von UL Solutions eng mit den Kunden zusammenarbeiten können. Durch die Verknüpfung der erweiterten Kapazitäten des Standorts in Italien mit dem weltweiten Netzwerk aus Laboren und technischen Zentren von UL Solutions unterstützt die Einrichtung die Kunden dabei, regionale und internationale Anforderungen zu bewältigen.

Das European Retail Center of Excellence ist Teil des globalen Netzwerks von UL Solutions für den Einzelhandel und die Konsumgüterbranche. Dieses umfasst hochmoderne Labore und Kompetenzzentren in China, Indien, der Türkei und den USA, darunter das 2024 eröffnete Retail Center of Excellence in Lowell, Arkansas. Weitere Informationen finden Sie hier.

Über UL Solutions

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der angewandten Sicherheitswissenschaft setzt US Solutions (NYSE: ULS) Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit in Chancen für Kunden in mehr als 110 Ländern um. UL Solutions bietet Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen, Beratungsangebote sowie Softwarelösungen an, um die Produktinnovation und das Unternehmenswachstum unserer Kunden zu unterstützen. Das UL-Prüfzeichen gilt als anerkanntes Vertrauenssiegel für die Produkte unserer Kunden und steht für unser konsequentes Engagement für die Umsetzung unserer Sicherheitsziele. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, Innovationen voranzutreiben, neue Produkte und Dienstleistungen erfolgreich auf den Markt zu bringen, sich in globalen Märkten und komplexen Lieferketten sicher zu bewegen sowie nachhaltig und verantwortungsvoll zu wachsen. Unsere Wissenschaft ist Ihr Vorteil. Weitere Informationenüber UL Solutions.

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