Kloten - Die Pünktlichkeit am Flughafen Zürich ist in der Hochsaison im Sommer 2026 besser geworden. Die Swiss hatte dagegen mit mehr Annullationen und Ausweichlandungen zu kämpfen, so dass ihre Pünktlichkeit keine Fortschritte machte. Am gesamten Flughafen Zürich habe die Abflugpünktlichkeit im Juni und im Juli deutlich über den beiden Vorjahren gelegen, sagte der operative Chef des Flughafens, Stefan Tschudin am Dienstag vor den Medien. So seien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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