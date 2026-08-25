Von Blerina Uruci, US-Chefökonomin bei T. Rowe Price Die Debatte um künstliche Intelligenz hat sich rasch weiterentwickelt. Vor zwei Jahren drehten sich die Diskussionen noch grösstenteils um Modellqualität, Halluzinationen und die Einführung der Technologie. Heute stellen Anleger konkretere Fragen: Wie wirkt sich KI auf Wachstum, Arbeitsmärkte und Inflation aus, und was bedeutet das für die Zinssätze? Die makroökonomischen Auswirkungen sind bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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