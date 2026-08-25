Die Lufthansa-Aktie hat seit ihrem Juli-Hoch zeitweise rund -26% verloren und damit einen kräftigen Sinkflug hingelegt. Zum Wochenstart zeigt sich das Papier jedoch wieder deutlich fester und kämpft um die Rückeroberung der 8-€-Marke. Gleichzeitig sorgt der Tod des langjährigen Großaktionärs Klaus-Michael Kühne für neue Aufmerksamkeit. Kann ausgerechnet jetzt die charttechnische Trendwende gelingen? Kühne-Anteil dürfte zunächst bestehen bleiben Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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