Original-Research: DN Group AG - von First Berlin Equity Research GmbH



25.08.2026 / 13:09 CET/CEST

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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu DN Group AG Unternehmen: DN Group AG ISIN: DE000A3DW408 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Add seit: 25.08.2026 Kursziel: 6,20 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Alexander Rihane & Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu DN Group AG (ISIN: DE000A3DW408) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 6,20.



Zusammenfassung:

Der Impact Investor DN Group bietet eine neue Anleihe mit einem Volumen von bis zu €125 Mio. an. Die zusätzlichen Mittel sollen hauptsächlich in bestehende und/oder neue Beteiligungsunternehmen investiert werden. Damit schafft DN die Grundlage für ihren nächsten Wachstumsschritt. Die DN-Beteiligungen Algene und Save the Water konnten jüngst wichtige Fortschritte erzielen. Unsere Bewertung, die auf dem Nettovermögen unter Berücksichtigung eines Holding-Abschlags fußt, ergibt weiterhin ein Kursziel von €6,20. Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung (Aufwärtspotenzial: 17%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: D77_GR-2026-08-25_DE



Kontakt für Rückfragen:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



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