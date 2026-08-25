Original-Research: DN Group AG - von First Berlin Equity Research GmbH
Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu DN Group AG
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu DN Group AG (ISIN: DE000A3DW408) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 6,20.
Zusammenfassung:
Der Impact Investor DN Group bietet eine neue Anleihe mit einem Volumen von bis zu €125 Mio. an. Die zusätzlichen Mittel sollen hauptsächlich in bestehende und/oder neue Beteiligungsunternehmen investiert werden. Damit schafft DN die Grundlage für ihren nächsten Wachstumsschritt. Die DN-Beteiligungen Algene und Save the Water konnten jüngst wichtige Fortschritte erzielen. Unsere Bewertung, die auf dem Nettovermögen unter Berücksichtigung eines Holding-Abschlags fußt, ergibt weiterhin ein Kursziel von €6,20. Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung (Aufwärtspotenzial: 17%).
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: D77_GR-2026-08-25_DE
Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
2388386 25.08.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group