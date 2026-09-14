Original-Research: DN Group AG - von First Berlin Equity Research GmbH



14.09.2026 / 15:18 CET/CEST

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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu DN Group AG Unternehmen: DN Group AG ISIN: DE000A3DW408 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Add seit: 14.09.2026 Kursziel: 6,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Alexander Rihane & Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu DN Group AG (ISIN: DE000A3DW408) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane bestätigt seine ADD-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 6,20 auf EUR 6,00.



Zusammenfassung:

Die DN Group hat das erste Halbjahr mit einem Nettogewinn von €0,4 Mio. abgeschlossen und erwartet für das zweite Halbjahr eine Ergebnisverbesserung gegenüber H1. Das Beteiligungsportfolio ist weitgehend unverändert, und die Wertansätze der Portfoliounternehmen sind stabil geblieben. Die Portfoliounternehmen Algene Holding SE, ein Hersteller hochwertiger Mikroalgen, und SW Save the Water, ein Anbieter einer 'wasserlosen Seife', erreichten wichtige operative Meilensteine. Wir haben unsere Schätzung für 2026E erhöht, um insbesondere den Ertrag aus dem Verkauf von Global Health Care-Anteilen (€3,6 Mio.) zu berücksichtigen. Unsere Bewertung, die auf DNs Nettovermögen unter Berücksichtigung eines 10%igen Holding-Abschlags fußt, ergibt aufgrund einer höheren Nettoverschuldung ein Kursziel von €6,00. (bisher: €6,20). Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung (Kurspotenzial: 8%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: D77_GR-2026-09-14_DE



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First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



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