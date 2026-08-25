Klar nach oben zeigt am heutigen Dienstag die Richtung bei der Aktie von Novo Nordisk. Das Papier gewinnt zwei Prozent, die 200-Tage-Linie wurde wieder klar zurückerobert. Unterstützung erhält die Aktie von der US-Investmentbank JPMorgan. Diese hat das Kursziel für den dänischen Pharmakonzern deutlich nach oben geschraubt.JPMorgan traut Novo Nordisk mehr zu: Die US-Bank hat ihr Kursziel für die Aktie des dänischen Pharmakonzerns von 250 auf 275 dänische Kronen angehoben, das Rating "Neutral" bleibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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