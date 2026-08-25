Der DAX präsentiert sich im frühen Dienstagshandel in robuster Verfassung. Der deutsche Leitindex hat sich über die Marke von 26.200 Punkten gesetzt.Profitieren konnte der DAX von leicht nachgebenden Ölpreisen und leicht rückläufigen Anleiherenditen. Dennoch liegt unter anderem Brent-Öl mit über 88 US-Dollar noch immer auf einem exponierten Niveau. Und auch am Anleihemarkt ist allenfalls eine leichte Atempause zu verzeichnen. So bewegen sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de