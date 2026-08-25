Erhebliches Potenzial: Zodiac Gold - Neue Ziele erweitern Explorationsmodell des Goldprojekts Todi

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Zodiac Gold erweitert auf Todi das Explorationsmodell: Neue Goldabschnitte bei Feh Feh, Gbolomine und weiteren Zielen deuten auf ein deutlich größeres mineralisiertes System in Liberia hin.

Zodiac Gold (TSX.V: ZAU; FSE: K19; OTCQB: ZAUIF) meldet vielversprechende Explorationsfortschritte von seinem Flaggschiffprojekt Todi in Liberia. Aktuelle Schlitz- und Grabenproben bestätigen weitere Goldmineralisierungen im Zielgebiet Feh Feh innerhalb des 16 Kilometer langen Monterra-Trends. Zudem hat das Unternehmen neue goldführende Strukturen entdeckt, die teilweise außerhalb des bisher durch Bodengeochemie definierten Korridors liegen. Dies deutet auf ein erhebliches Erweiterungspotenzial des bestehenden Explorationsmodells hin.

Starke Goldabschnitte im Zielgebiet Feh Feh

Im Rahmen eines 3.600 Meter umfassenden Grabenprobenprogramms hat Zodiac Gold bislang 20 Gräben zwischen den Zielen Ben Ben und Feh Feh abgeschlossen. Die systematische Untersuchung des Monterra-Trends lieferte am Feh-Feh-Ziel aufschlussreiche Resultate:

Graben FFT002: 23 Meter mit 0,68 g/t Gold, inklusive 12 Meter mit 1,16 g/t Gold.

Graben FFT001: 27 Meter mit 0,19 g/t Gold, inklusive 1 Meter mit 1,13 g/t Gold.

Diese Ergebnisse ergänzen die positiven Daten früherer Arbeiten an den Zielen Ben Ben und Lewis, wo bereits Abschnitte von 30 Metern mit über 1 g/t Gold gemeldet wurden. Zodiac Gold prüft nun Standorte für weitere Gräben, um die Ausdehnung der Mineralisierung bei Feh Feh und naheliegenden ungetesteten Bodenanomalien zu verfolgen.