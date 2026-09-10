Experte an Bord: Zodiac Gold macht Erfolgs-Manager zum Chairman - Nächster Gold-Coup in Liberia?

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Zodiac Gold holt Brett Richards an die Board-Spitze: Der Liberia-erfahrene Exit-Stratege soll Todi Richtung MDA und erste Ressourcenschätzung führen.

Wenn ein Bergbauveteran nach einem erfolgreichen Multi-Millionen-Unzen-Exit im selben Land an die Spitze eines aufstrebenden Explorers wechselt, horcht der Markt auf: Zodiac Gold (TSXV: ZAU; OTCQB: ZAUIF; FSE: K19) beruft Brett Richards mit sofortiger Wirkung zum Chairman des Board of Directors. Die Personalie markiert einen strategischen Wendepunkt für das westafrikanische Explorationsunternehmen, das sein 2.316 Quadratkilometer großes Todi-Goldprojekt in Liberia derzeit von der reinen Zielerkennung in Richtung einer ersten Mineralressourcenschätzung überführt.

Erfolgreicher Exit-Stratege für Westafrika

Richards bringt über 35 Jahre Branchenerfahrung mit und gilt insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent als versierter Transaktionsexperte. Zuletzt führte er als CEO den Goldexplorer Pasofino Gold und entwickelte dort das 3,9 Millionen Unzen schwere Dugbe-Projekt - eines der größten unerschlossenen Goldvorkommen Liberias - bis zur Baureife, bevor er die Gesellschaft Anfang des Jahres erfolgreich an Mansa Resources veräußerte. Zuvor steuerte er operative Wachstums- und Reorganisationsphasen bei internationalen Branchengrößen wie Kinross Gold, Katanga Mining und Avocet.

Mit der Berufung an die Board-Spitze institutionalisiert Zodiac Gold eine Zusammenarbeit, die bereits seit Sommer auf beratender Ebene bestand. Richards' operative Historie im Land verschafft dem Unternehmen einen spürbaren Vorsprung: Neben technischer Expertise im Minenbau verfügt der Manager über eingespielte Kontakte zu den liberianischen Behörden, was sich insbesondere bei den anstehenden Verhandlungen über ein formales Mineral Development Agreement (MDA) als geldwerter Beschleuniger erweisen dürfte.

Todi-Scherzone liefert Basis für erste Ressourcenschätzung

Geologisch konzentriert sich das Unternehmen auf das Todi-Projekt, das sich über einen regional bedeutsamen, bislang unterexplorierten Deformationskorridor erstreckt. Entlang dieser Todi-Scherzone bestätigten jüngste Schurf- und Bohrkampagnen flächendeckend hochgradige Goldfunde an der Oberfläche und in der Tiefe. Von den bislang definierten fünf Kernzielen wurden bereits drei erfolgreich mit dem Bohrer getestet.

Während die Explorationsteams im Feld fortlaufend neue Vererzungstrends abgrenzen, rückt für das neu formierte Führungsteam die formale Definition des Lagerstättenpotenzials in den Fokus. Die Kombination aus substanzieller Projektgröße im Distriktmaßstab, einer kontinuierlichen Trefferserie im Bohrverlauf und einem Chairman, der denselben Entwicklungsweg in Liberia bereits bis zum lukrativen Verkauf durchexerziert hat, verleiht dem Unternehmen ein geschärftes Profil für die anstehenden Meilensteine.

Enthaltene Werte: CA4969024047,XD0002747XXX,CA98980T1049