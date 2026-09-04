Liberias Rohstoffsektor boomt, bleibt aber noch unter seinen Möglichkeiten. Bessere Technologie soll dies nun ändern und die Exploration des Landes beschleunigen. Die Regierung will mit verschiedenen Maßnahmen die Attraktivität des Standorts erhöhen.

Der Edelmetallexplorer Zodiac Gold (ISIN: CA98980T1049, WKN: A3EKSC) startete Ende Juli ein Diamantbohrprogramm im Lewis-Zielgebiet auf dem Goldprojekt Todi in Liberia. Die Zone ist Teil des 16 Kilometer langen Monterra-Trends und das dritte Gebiet, das auf diesem untersucht wird. Bis zu 5.000 Bohrmeter sind in zwei Phasen vorgesehen.

Zodiac Gold startet zwei Bohrprogramme bei Todi

Nur wenige Tage zuvor hatte das Unternehmen den Start der Bohrungen im Zielgebiet Arthington - ebenfalls Teil des Monterra-Trends - bekanntgegeben. Auch hier sind bis zu 5.000 Meter geplant. "Nach drei äußerst erfolgreichen Bohrkampagnen mit einer Gesamtlänge von über 6.800 Metern und einer außergewöhnlich hohen Trefferquote bei Mineralisierungen sind wir überzeugt, dass sich Arthington zu einem bedeutenden Goldvorkommen mit erheblichem Wachstumspotenzial entwickelt", sagt Zodiac Gold CEO David Kol.

Das Programm bei Arthington soll die bekannte mineralisierte Zone entlang des Streichens und in der Tiefe deutlich erweitern und gleichzeitig die Bohrdichte erhöhen, um die geplante Mineralressourcenschätzung zu unterstützen. Die Bohrungen bei Arthington und Lewis bauen auf vorangegangener Exploration der letzten Jahre auf und dienen dazu, den großflächigen Goldkorridor systematisch zu bewerten. Es ist ein wichtiges Puzzleteil bei der Erkundung des mehr als 2.300 km2 großen Todi-Projekts rund 13 Kilometer nördlich der Hauptstadt Monrovia.

Liberia bietet Bergbauunternehmen eine attraktive Konstellation aus hochpotenter Geologie und stabilen Verhältnissen. Das Land erlebt seit Jahren einen vor allem durch den Rohstoffsektor angetriebenen Wirtschaftsaufschwung - und arbeitet mit Hochdruck daran, ausländisches Kapital anzuziehen, um diesen Aufschwung zu verbreitern.

Zu den größeren Investoren im Land gehört ArcelorMittal, das seine Eisenerzproduktion ausbaut. Das Unternehmen erhält durch eine Vereinbarung auch Zugang zur Eisenbahnlinie Tokadeh-Buchanan. In diesen Zugang investierte auch Ivanhoe Atlantic, das einen Transportweg für Eisenerz aus dem Kon-Kweni-Projekt in Guinea benötigt. Weitere Investoren im Land sind neben Zodiac Gold auch Cavalla Resources, das 2015 die liberianischen Eisenerzprojekte von BHP übernahm, Westcrest und Mansa Resources, das Pasofino Gold und dessen Dugbe-Projekt übernommen hatte.

Liberias Rohstoffsektor ist noch lange nicht am Limit

Doch die Möglichkeiten des Landes sind noch lange nicht erschöpft: Der Bergbausektor im Land will ebenso mehr wie die Regierung. Das liberianische Beratungsunternehmen GeoMining & Environmental Consultancy forderte Mitte Juli während einer Veranstaltung mehr fortschrittliche Technologien zur Mineral-, Erdöl- und Erdgasexploration im Land.

Es gilt GeoMining zufolge ein Problem zu lösen, das auf dem Kontinent weit verbreitet ist. So verfüge Liberia zwar über reichhaltige Vorkommen an Eisenerz, Gold, Diamanten, Lithium, Schwermineralsanden und Offshore-Öl- und Gasvorkommen. Ein Großteil des geologischen Potenzials des Landes könne jedoch aufgrund veralteter geologischer Daten, begrenzter technologischer Kapazitäten und der hohen Kosten konventioneller Explorationsmethoden nicht gehoben werden.

Durch den Einsatz von KI, Satellitenbildern, Fernerkundung, luftgestützter Geophysik und fortschrittlichen Technologien zur Erkennung von Mineralien und Erdöl sollen künftig Risiken und Kosten der Exploration gesenkt werden.

Liberias stellvertretende Bergbauministerin Eudora Blay-Pritchard unterstützt den Ruf nach mehr Technologie. Es sei wichtig, "von neuen Technologien und bewährten Verfahren zu lernen, die Investitionen fördern und eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Bodenschätze unterstützen können."

Die Regierung arbeitet daran, den Standort noch besser aufzustellen. Anfang Juli wurde PORT (Protect Our Resources Taskforce) gestartet: Eine nationale Kampagne zur Bekämpfung des illegalen Bergbaus und zur Stärkung der Aufsicht über die Bodenschätze des Landes.

Regierung will den Standort besser aufstellen

Unterstützung kam im Juni von der Afrikanischen Entwicklungsbank. Diese stellte ein Finanzierungspaket zur Verfügung, mit dem Reformen auf den Weg gebracht werden sollen, die auf eine Stärkung der fiskalischen Nachhaltigkeit und eine Verbesserung der Regierungsführung im Bergbausektor abzielen.

Zodiac Gold hat beim Lewis-Ziel rasch erste Resultate geliefert. Schürfgrabungen im Lewis-North-Bereich - einem parallelen Korridor zum bekannten Lewis-Trend - erbrachten 52 Meter mit 0,71 g/t Au, darunter ein Kernintervall von 19 Metern mit 1,51 g/t Au. Das bestätigt einen zweiten, rund 1,8 Kilometer langen mineralisierten Trend auf dem Projektgelände. CEO Kol hatte die Datenlage schon vor Kampagnenbeginn klar umrissen: "Schürfgrabungen am Lewis-Zielgebiet haben bereits 30 Meter mit 1,04 g/t Au ergeben, und unsere jüngsten Feldkartierungen sowie die LiDAR-Strukturinterpretation liefern eine klare, datenbasierte Begründung für dieses Programm." Das Unternehmen setzt auf "kontinuierliche und disziplinierte Exploration", um das volle Potenzial von Todi zu erschließen.

Die Zodiac Gold Aktie liegt auf Jahressicht im Plus, hat seit ihren Höchstständen im April aber deutlich nachgegeben. Mit positiven ersten Ergebnissen aus Lewis North und weiter laufenden Bohrungen bei Arthington und Lewis stehen nun mehrere potenzielle Kurstreiber gleichzeitig in der Pipeline. Langfristig kann Zodiac von weiteren Explorationsfortschritten ebenso profitieren wie von einer generellen Aufwertung des Standorts Liberia.

Weitere Informationen zu Zodiac Gold finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/zodiac-gold-inc/

Unternehmen: Zodiac Gold Inc.

TSXV: ZAU

ISIN: CA98980T1049

WKN: A3EKSC

Webseite: https://zodiac-gold.com

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