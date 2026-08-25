Große, häufig wenig verschattete Dachflächen machen insbesondere Logistikimmobilien für Photovoltaik interessant. Wie stark sich die Technologie in diesem Segment inzwischen etabliert hat, zeigt ein gemeinsamer Marktbericht der Berliner Sparkasse und des Immobilienberatungsunternehmens Bulwiengesa für die Region Berlin. Seit 2022 entfallen demnach rund 70 bis 80 Prozent der dort fertiggestellten Logistik- und Light-Industrial-Flächen auf Immobilien mit installierter Photovoltaik-Anlage. Unter Logistikimmobilien versteht der Bericht vor allem größere Hallen für Lagerung, Warenumschlag und Distribution. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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