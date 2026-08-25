Bellinzona - Das Bundesstrafgericht hat einen Genfer Vermögensverwalter zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und elf Monaten verurteilt. Der Mann zweigte über 14 Millionen Franken von ihm anvertrauten Geldern ab. Er ist qualifizierten Veruntreuung, der Urkundenfälschung und der Geldwäscherei für schuldig befunden worden. Dies geht aus einem am Dienstag publizierten Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts hervor. Die Taten gehen auf den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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