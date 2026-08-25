Mit einer von Apple geplanten Änderung wäre es möglich gewesen, das "E-Mail-Adresse verbergen"-Feature in iCloud Plus auszuhebeln. Der iPhone-Hersteller rudert nun zurück. Apple verschiebt seinen Datenschutzdienst "E-Mail-Adresse verbergen" doch nicht auf eine eigene Subdomain. Das kündigt das Unternehmen in einem Blogeintrag in seinem Entwicklerbereich an. Die Funktion erzeugt zufällige Weiterleitungsadressen, hinter denen sich die echte Mailadresse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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