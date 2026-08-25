Wird Netflix künftig zu einer Super-Streaming-App? Die Verantwortlichen sollen erste Pläne verfolgen, die Plattform für andere Dienste von Konkurrent:innen zu öffnen. Was das für Netflix-User:innen bedeuten würde. Wer vor dem Fernseher sitzt und ein paar entspannte Stunden mit Serien oder einem Film verbringen will, hat aktuell die Qual der Wahl. Disney Plus, Amazon Prime Video oder auch Netflix bieten zahlreiche exklusive Inhalte, was die Auswahl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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