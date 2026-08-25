TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 25. August 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) ("Polaris" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass die Toronto Stock Exchange ("TSX") die Absichtserklärung zur Verlängerung des Aktienrückkaufprogramms (Normal Course Issuer Bid, "NCIB") angenommen hat.

Das Board des Unternehmens ist der Ansicht, dass ein NCIB eine angemessene und wünschenswerte Verwendung der verfügbaren freien Barmittel zur Steigerung des Aktionärswerts darstellt und im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre liegt.

Gemäß der Mitteilung darf Polaris bis zu 2.021.205 seiner Stammaktien ("Aktien"), was etwa 10 % des Streubesitzes von 20.212.059 Aktien zum 13. August 2026 entspricht, während des Zwölfmonatszeitraums vom 27. August 2026 bis zum 26. August 2027 erwerben, vorausgesetzt, dass das Board of Directors von Polaris das NCIB zunächst auf den Rückkauf von bis zu 176.872 Aktien begrenzt hat. Am 13. August 2026 waren 20.895.285 Aktien ausgegeben und im Umlauf. Im Rahmen des NCIB darf das Unternehmen - abgesehen von Käufen, die unter Ausnahmeregelungen für Blockkäufe getätigt werden - an jedem Handelstag bis zu 10.972 Aktien an der TSX erwerben; dies entspricht etwa 25 % von 43.888 Aktien, was dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen an der TSX in den letzten sechs Kalendermonaten vor der Annahme der Mitteilung über das NCIB durch die TSX entspricht. Alle im Rahmen des NCIB erworbenen Aktien werden eingezogen.

Im Rahmen des aktuellen NCIB des Unternehmens hat das Unternehmen die Genehmigung zum Rückkauf von bis zu 2.029.745 Aktien im Zeitraum vom 25. August 2025 bis zum 24. August 2026 beantragt und erhalten. Bis zum 13. August 2026 hat das Unternehmen insgesamt 134.050 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 12,04 $ pro Aktie zurückgekauft. Das Unternehmen erwarb alle Aktien über die Handelsplattformen der TSX und alternativer kanadischer Handelssysteme, an denen die Aktien von Zeit zu Zeit gehandelt werden.

Obwohl das Unternehmen beabsichtigt, Aktien im Rahmen seines NCIB zu erwerben, kann nicht garantiert werden, dass solche Käufe tatsächlich getätigt werden. Alle im Rahmen des NCIB getätigten Käufe erfolgen durch das Unternehmen zu dem zum Zeitpunkt des Erwerbs geltenden Marktpreis und im Rahmen von Transaktionen am offenen Markt über die Handelsplattformen der TSX und alternativer kanadischer Handelssysteme, an denen die Aktien von Zeit zu Zeit gehandelt werden.

Das Unternehmen hat mit einem benannten Broker einen automatischen Aktienkaufplan ("ASPP") abgeschlossen, um dem Unternehmen den Kauf von Aktien während bestimmter, im Voraus festgelegter Sperrfristen unter Einhaltung bestimmter Parameter zu ermöglichen. Der ASPP stellt einen "automatischen Wertpapierkaufplan" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen dar, wurde von der TSX genehmigt und tritt am 27. August 2026 in Kraft.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Zu den Betrieben des Unternehmens gehören ein geothermisches Kraftwerk (~82 MW), vier Laufwasserkraftwerke (~39 MW), drei in Betrieb befindliche Solarprojekte (Photovoltaik) (~35 MW) und ein Onshore-Windpark (~26 MW).

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Polaris Renewable Energy Inc.

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E-Mail: info@PolarisREI.com

Vorsichtshinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen", darunter unter anderem Aussagen zu künftigen Ereignissen oder zur künftigen Geschäftsentwicklung, Erwartungen des Managements hinsichtlich des Zeitpunkts und des Umfangs etwaiger Aktienkäufe im Rahmen des NCIB sowie zu den Vorteilen solcher Käufe, einschließlich der damit verbundenen Flexibilität für das Unternehmen bei der Steuerung seiner Kapitalausstattung. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Worten wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "beabsichtigt", "zielt ab", "zielt darauf ab", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Worte und Phrasen identifiziert werden, oder sie können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden "können", "könnten", "sollten", "würden", "dürften" oder "werden" oder eintreten oder erreicht werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen oder Leistungen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Geothermie-, Solar- und Wasserenergieproduktion, Erschließungs- und/oder Explorationsarbeiten und die Genauigkeit von Wahrscheinlichkeitssimulationen, die zur Vorhersage möglicher geothermischer Ressourcen erstellt wurden; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; mögliche Schwankungen der Produktionsraten; das Risiko, dass Anlagen, Ausrüstungen oder Prozesse nicht wie erwartetfunktionieren; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Geothermie- und Wasserkraftindustrie; politische Instabilität, Aufstände oder Kriege; Verfügbarkeit und Fluktuation von Arbeitskräften; Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauarbeiten oder bei der Aufnahme des operativen Betriebs; die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen, und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen sowie jene Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im Annual Information Form des Unternehmens beschrieben sind. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser dieser Pressemitteilung sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

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QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.

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