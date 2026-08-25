Berlin - Gamer in Deutschland haben im vergangenen Jahr durchschnittlich 334 Euro für Computer- und Videospiele ausgegeben. Das ergab eine Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom. Jene 25 Prozent der Gamer, die am tiefsten in die Tasche griffen, haben im Schnitt sogar 781 Euro im Jahr für Spiele bezahlt.



Weniger als 100 Euro im Jahr gaben acht Prozent von ihnen aus. Für einen Großteil von 63 Prozent waren es 100 bis 300 Euro im Jahr. Bei fünf Prozent lagen die Ausgaben für Spiele bei 300 bis 500 Euro pro Jahr und bei zwölf Prozent zwischen 500 und 1.000 Euro. Vier Prozent der Gamer, die sich ihre Spiele etwas kosten lassen, gaben dafür mehr als 1.000 Euro pro Jahr aus.



Die Bereitschaft, für Games etwas zu zahlen, sinkt mit zunehmendem Alter. Die 16- bis 29-Jährigen gaben in den vergangenen zwölf Monaten im Schnitt 376 Euro aus, bei den 30- bis 49-Jährigen waren es 353 Euro und bei den 50- bis 64-Jährigen 294 Euro. Deutlich niedriger lagen die Ausgaben bei Gamern ab 65 Jahren mit durchschnittlich 168 Euro im Jahr.



Für die Erhebung befragte Bitkom Research telefonisch 1.205 Personen in Deutschland ab 16 Jahren, darunter 663 Gamer. Die Befragung fand im Zeitraum von der 20. bis zur 24. Kalenderwoche 2026 statt.





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