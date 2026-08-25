Aurubis: Recycling und Schwefelsäure treiben die Margen an und rücken oberes Prognoseende in den Fokus

Werbung
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Discount 150 2027/09: Basiswert AurubisDN4RGFQuelle: DZ BANK: Geld 25.08. 13:29:29, Brief 25.08. 13:29:29
131,05 EUR 131,10 EUR 0,79% Basiswertkurs: 178,10 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra, 01.01 Max Rendite 14,43% Discount in % 26,40% Abstand zum Cap in % -15,78% Max Rendite in % p.a. 13,27% p.a. Cap 150,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:
© 2026 DZ Bank