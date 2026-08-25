Octopus Energy bringt mit FreeRide ein bundesweites Komplettpaket aus Wallbox, Installation, Festpreistarif und automatisierter Ladesteuerung auf den Markt. Für die zugesagte Kostengarantie gegenüber Verbrennern veröffentlicht Octopus wesentliche Rechenschritte und verweist auf ADAC-Durchschnittswerte. Octopus Energy startet sein Wallbox-Bundle FreeRide deutschlandweit ab 2.599 Euro. Das Unternehmen liefert und installiert einen go-e PRO Charger mit 11 kW, richtet die Wallbox ein, übernimmt die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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