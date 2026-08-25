Hapag-Lloyd wagt gemeinsam mit anderen großen Reedereien schrittweise die Rückkehr auf die wichtige Route durch den Suezkanal. Für den Konzern können dadurch Fahrzeiten und operative Kosten sinken, gleichzeitig droht mit steigender Transportkapazität neuer Druck auf die Frachtraten. Für die Hapag-Lloyd-Aktie rückt damit ein entscheidender Faktor für die weitere Ergebnisentwicklung in den Mittelpunkt.Reedereien kehren vorsichtig zurück Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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