Die Aktie des Sportartikelhändlers (Nr. 1 in den USA mit 3.200 Filialen) sackt nach dem Quartalsbericht im inoffiziellen Handel fast 19 % ab. Das wirkt sich direkt negativ auf die großen Sportschuhmarken aus: Die NIKE-Aktie sinkt um 3,1 % unter 40 $, weniger hart trifft es UNDER ARMOUR (- 0,9 %), ADIDAS (- 1,4 %) und PUMA (- 1,0 %).



"DKS" NYSE-Kürzel schaffte im Quartal 4,9 % Umsatzplus auf vergleichbarer Fläche, wozu auch die Fußbal-WM positiv beitrug. Bei Foot Locker (übernommen vor fast einem Jahr für 2,4 Mrd. $) ging der vergleichbare Umsatz aber 3,6 % zurück. Mit verschiedenen Maßnahmen will der Konzern die übernommenen Stores ankurbeln.



Für den Gesamtkonzern lautet die neue Umsatzprognose 21,9 bis 22,2 Mrd $ (zuvor 22,1 bis 22,4 Mrd. $. Beim operativen Ergebnis steht noch eine Zielspanne von 1,45 bis 1,55 Mrd. $ nach 1,69 bis 1,81 Mrd. $. Aktuell steht die DICKS-Aktie 40 % unter dem Jahreshoch (244 $), das erst Ende Juni markiert wurde.



Helmut Gellermann









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