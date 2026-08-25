Mit der Inbetriebnahme von zehn neuen Batteriespeichern hat Comax France sein operatives Portfolio in Frankreich deutlich erweitert. Die Projekte mit zusammen 57 Megawatt Leistung und 114 Megawattstunden Speicherkapazität wurden nach Angaben des Unternehmens in den vergangenen drei Jahren entwickelt. Als Generalunternehmer für Engineering, Procurement and Construction (EPC) war Entech für die Umsetzung verantwortlich. Zum Einsatz kommen der Mitteilung zufolge Batteriesysteme von CATL und Wechselrichter von SMA. MET Group zufolge wurden die Projekte früher als geplant und innerhalb des vorgesehenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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