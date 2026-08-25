Die Hapag-Lloyd-Aktie konnte sich in den letzten Wochen deutlich erholen. Doch mit dem Tod von Klaus-Michael Kühne könnte sich viel ändern, denn der Unternehmer war mit 30% der Anteile größter Einzelaktionär der Hamburger Reederei. Oder müssen sich Anleger keine Sorgen vor einem Abverkauf machen? Was passiert mit den Kühne-Aktien? Ich will den Spannungsbogen gleich zerstören und die Antwort auf die eingangs gestellte Frage zu Beginn liefern: Nein, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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