Der Bund sollte seine Beteiligung an der Commerzbank vorerst behalten, fordert Aufsichtsratschef Jens Weidmann. Doch während öffentlich vor allem über den rund 12% großen Staatsanteil diskutiert wird, könnte ein anderer Faktor die Machtverhältnisse viel stärker verschieben: der geplante Aktienrückkauf. Bei einem Aktienkurs von knapp 40 € könnte das Programm UniCredit rechnerisch sogar über die Marke von 50% der Stimmrechte bringen. Aus 47,59% werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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