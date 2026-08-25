Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa aus seinem Allzeittief nicht heraus. Wie in den beiden Wochen zuvor zeigen sich 13 Prozent der Bundesbürger mit seiner Arbeit zufrieden, berichten die Sender RTL und ntv, in deren Auftrag die Erhebung für das "Trendbarometer" durchgeführt wurde. 85 Prozent der Befragten sind unzufrieden mit der Arbeit des Kanzlers.



Auch im eigenen Lager überwiegt die Kritik. Unter den Anhängern von CDU und CSU sind 45 Prozent mit Merz zufrieden, während 54 Prozent unzufrieden sind.



Auch im Punkt Vertrauen kommt Merz nach Einschätzung der Bürger in den kommenden Monaten nicht aus seiner Krise heraus. Nur 11 Prozent glauben, dass der Bundeskanzler wieder deutlich an Vertrauen gewinnen wird, derselbe Wert wie im Mai. 85 Prozent erwarten dagegen keine solche Erholung.



Selbst unter Anhängern von CDU und CSU rechnet nur etwa ein Drittel mit einem deutlichen Vertrauensgewinn für Merz. 58 Prozent dieser Gruppe glauben nicht daran.





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