Im Jahr 2025 wurden bei den deutschen Netzbetreibern deutlich mehr Anschlussbegehren für Batteriespeicher eingereicht als im Vorjahr. Nach einer Auswertung der Monitoring-Daten durch die Bundesnetzagentur wurden bei Verteil- und Übertragungsnetzbetreibern insgesamt 18. 158 Netzanschlussbegehren registriert. Das waren 194 Prozent mehr als 2024. Die beantragte Leistung stieg um 43 Prozent auf 573,5 Gigawatt, die Speicherkapazität um 139 Prozent auf rund 1583 Gigawattstunden. Die Zahl der Anschlussbegehren lässt allerdings keinen direkten Rückschluss auf die Zahl der tatsächlich geplanten Speicherprojekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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