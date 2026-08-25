Gersau SZ - Die App Elvida des Schwyzer Startups C. Camenzind GmbH soll die private Administration mittels Künstlicher Intelligenz vereinfachen. Nun wird die im Internet zugängliche App auch mit dem ePost-Briefkasten verbunden. Damit kann die eingehende Post automatisiert eingelesen und geordnet werden. Die App Elvida soll den Bundesordner als Werkzeug für die private Administration ablösen. Die im Netz zugängliche App verwaltet Dokumente und versendet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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