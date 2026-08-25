New York - Nach einem durchwachsenen Wochenbeginn haben sich die New Yorker Börsen am Dienstag freundlich präsentiert. Als Kursstütze dienten die deutlich gesunkenen Ölpreise und Anleiherenditen. Zudem konnten sich die zuletzt schwachen Nvidia -Aktien schon vor den am Mittwochabend anstehenden Geschäftszahlen des Chipriesen etwas erholen. Im frühen Handel stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,12 Prozent auf 53.479 Punkte. Damit knüpfte er ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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